Как спасти комнатные цветы, если у них стали сохнуть листья — рецепт целебного состава

Если вы стали замечать, что у ваших комнатных растений стали сохнуть листья на концах, не нужно усердствовать с поливом. Дело вовсе не в воде.

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Вероятнее всего, вашему зеленому питомцу не хватает калия. Если восполнить дефицит этого элемента, то растение быстро придет в норму.

Рецепт простой. Растворите 2 грамма монофосфата калия в 2-х литрах отстоявшейся воды комнатной температуры.

Перелейте состав в емкость с пульверизатором и распылите подкормку на надземную часть растений. Листья следует обработать с обеих сторон.

После этой процедуры листья перестанут желтеть и подсыхать. Ее можно повторить по мере необходимости.

Источник: издание belnovosti.by