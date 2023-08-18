Как избавиться от толстого слоя нагара: нанесите на сковородку эту смесь — жир отвалится

Нагар на сковороде накапливается постепенно. Если проблему долго игнорировать, она станет бросаться в глаза. И в этом случае придется предпринимать меры.

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Можно пойти в магазин за специальной бытовой химией или воспользоваться простым, но очень эффективным народным рецептом. Бережливые хозяйки всегда выбирают второй вариант.

Ничего сложного. Вам потребуется раздобыть соль, соду и средство для мытья посуды. Возьмите по столовой ложке каждого ингредиента. Соедините их в одном стакане. Добавьте в этот состав 5 капель нашатырного спирта и хорошенько все перемешайте.