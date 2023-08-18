Наносим несколько капель на подмышки и трем щеточкой: справляемся с запахом пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет обходиться без дезодоранта даже в жару.

Существует масса достойных альтернатив дезодорантам и антиперспирантам. Отлично борется с неприятным запахом пота, быстро его уничтожая, средство, которое есть в каждой аптечке.

Речь идет о йоде. Этот препарат способствует избавлению подмышек от микробов и восстанавливает уровень pH.

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Нужно аккуратно нанести немного йода на область подмышек и потереть мягкой щеткой. Через три минуты следует принять душ. Достаточно выполнять эту процедуру раз в день, чтобы неприятный запах пота со временем перестал беспокоить вас и окружающих. 

По материалам womanshape.ru

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