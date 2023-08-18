Наносим несколько капель на подмышки и трем щеточкой: справляемся с запахом пота без дезодоранта

Существует масса достойных альтернатив дезодорантам и антиперспирантам. Отлично борется с неприятным запахом пота, быстро его уничтожая, средство, которое есть в каждой аптечке.
Речь идет о йоде. Этот препарат способствует избавлению подмышек от микробов и восстанавливает уровень pH.
Нужно аккуратно нанести немного йода на область подмышек и потереть мягкой щеткой. Через три минуты следует принять душ. Достаточно выполнять эту процедуру раз в день, чтобы неприятный запах пота со временем перестал беспокоить вас и окружающих.
По материалам womanshape.ru