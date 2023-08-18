Наносим несколько капель на подмышки и трем щеточкой: справляемся с запахом пота без дезодоранта

Нужно аккуратно нанести немного йода на область подмышек и потереть мягкой щеткой. Через три минуты следует принять душ. Достаточно выполнять эту процедуру раз в день, чтобы неприятный запах пота со временем перестал беспокоить вас и окружающих.

По материалам womanshape.ru