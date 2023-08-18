Растолочь, смешать с порошком и засыпать прямо в барабан: ничего лучше для стирки вещей еще не придумали

Стирать одним порошком уже давно немодно. В ход идут подручные и часто неожиданные средства.
Например, заметно повышает качество стирки аспирин, добавленные к порошку. Вещи, постиранные с аспирином, выглядят как новые. Отлично отстирываются даже очень загрязненные вещи.
Для избавления от сильных загрязнений на одежде, нужно растолочь 6-7 таблеток аспирина, подмешать их к стиральному порошку и засыпать в барабан.
Режим стирки выбираем примерно на час, температуру - сорок градусов.
По материалам domopravitelnitsa.com