Растолочь, смешать с порошком и засыпать прямо в барабан: ничего лучше для стирки вещей еще не придумали

Стирать одним порошком уже давно немодно. В ход идут подручные и часто неожиданные средства.

Например, заметно повышает качество стирки аспирин, добавленные к порошку. Вещи, постиранные с аспирином, выглядят как новые. Отлично отстирываются даже очень загрязненные вещи.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».