Растолочь, смешать с порошком и засыпать прямо в барабан: ничего лучше для стирки вещей еще не придумали

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет повысить качество стирки.

Стирать одним порошком уже давно немодно. В ход идут подручные и часто неожиданные средства. 

Например, заметно повышает качество стирки аспирин, добавленные к порошку. Вещи, постиранные с аспирином, выглядят как новые. Отлично отстирываются даже очень загрязненные вещи.

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Для избавления от сильных загрязнений на одежде, нужно растолочь 6-7 таблеток аспирина, подмешать их к стиральному порошку и засыпать в барабан.

Режим стирки выбираем примерно на час, температуру - сорок градусов.

По материалам domopravitelnitsa.com

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