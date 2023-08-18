Как избавиться от крупного муравейника: всего две пачки этого продукта — и нет проблем

Муравьи досаждают дачникам каждый год. Эти мелкие вредители не только подъедают сладкие плоды, но и разводят тлю, которая вредит всем культурам.
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Чтобы избавиться от назойливых насекомых, нужно найти их жилье. Дальше все просто. Вам потребуется 4 дня и 2 пачки пищевой соды.
Возьмите 250 граммов продукта, посыпьте им муравейник, немного взрыхлите почву и займитесь своими делами.
Процедуру необходимо повторять четыре дня подряд: с интервалом в 24 часа. На пятые сутки насекомые исчезнут.
В этом способе нет ничего удивительного. Все объясняется химией. Муравьиная кислота вступает в реакцию с содой, что является губительным для насекомых.
Источник: Telegram-канал «Дачник»