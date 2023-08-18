Теперь едим только такую колбасу: этот сервелат из качественного сырья, полностью безопасен — без сои, канцерогенов и посторонних ДНК

Колбасу трудно назвать полезным продуктом. Но если иногда и позволять видеть ее на своем столе, то только безопасную, натуральную.

Какой же сервелат считается самым лучшим, изготовленным только из качественных ингредиентов. Ответ подсказали в Роскачестве.

Сотрудники ведомства проверили на безопасность и качество колбасы 29-ти торговых марок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».