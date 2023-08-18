Теперь едим только такую колбасу: этот сервелат из качественного сырья, полностью безопасен — без сои, канцерогенов и посторонних ДНК

Колбасу трудно назвать полезным продуктом. Но если иногда и позволять видеть ее на своем столе, то только безопасную, натуральную.
Какой же сервелат считается самым лучшим, изготовленным только из качественных ингредиентов. Ответ подсказали в Роскачестве.
Сотрудники ведомства проверили на безопасность и качество колбасы 29-ти торговых марок.
Лучшим по всем параметрам оказался сервелат «Ближние горки». Было установлено, что этот сервелат — из качественного сырья и является полностью безопасным. В нем не нашли канцерогенов, консервантов, посторонних ДНК, стабилизаторов и красителей.
Второе и третье место рейтинга Роскачества заняли сервелаты марок «Клинский» и «Ремит».
По материалам vnimanie.pro