Советский способ борьбы с тараканами: до сих пор эффективнее многих магазинных средств – работает моментально

Сейчас в магазинах можно найти много разных средств от тараканов. Однако так было не всегда. Например, наши бабушки и прабабушки были вынуждены экспериментировать с подручными средствами. И многие из их рецептов отлично работают по сей день.

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Например, приманка с борной кислотой. Этим трюком пользовались советские хозяйки. Инструкция простая. Нужно измельчить яичный желток и смешать его с небольшим количеством аптечного средства. Далее из этой массы необходимо скатать маленькие шарики и разложить их вблизи тараканьих троп.

Вредители ни за что не устоят перед таким щедрым угощением. Они обязательно отведают это великолепное блюдо. Но, увы, это будет их последний обед. Так как борная кислота губительна для насекомых.

Источник: ogorod.ru