Люди в панике ринулись в «Магниты»: сметают с полок макароны, крупы, сахар и консервы — что происходит

Люди, напуганные объявлениями о грядущем росте цен, стараются закупиться товарами длительного хранения - макаронами, крупами, консервами, сахаром.
«Как только курс доллара вырос до 100 рублей, люди начали массово запасаться продуктами длительного срока хранения. Это рыбные и мясные консервы, все виды круп и макаронные изделия. Спрос на эти товары в магазинах сейчас очень большой», - рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из сетевых магазинов «Магнит».
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Уточняется, что, в основном, панике подвержены люди пожилого возраста. Они боятся дефицита и стараются закупиться впрок.
По материалам URA.RU