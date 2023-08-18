Люди в панике ринулись в «Магниты»: сметают с полок макароны, крупы, сахар и консервы — что происходит

Люди, напуганные объявлениями о грядущем росте цен, стараются закупиться товарами длительного хранения - макаронами, крупами, консервами, сахаром.

«Как только курс доллара вырос до 100 рублей, люди начали массово запасаться продуктами длительного срока хранения. Это рыбные и мясные консервы, все виды круп и макаронные изделия. Спрос на эти товары в магазинах сейчас очень большой», - рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из сетевых магазинов «Магнит».