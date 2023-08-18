Объявлен курс доллара на 1 октября: экспортеры развернут котировки — никто не ожидал

Экономические аналитики уверены, что курс доллара продолжит снижение, так как ситуация на рынке начинает стабилизироваться. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев уверен, что для укрепления рубля есть важные факторы.

«Наши экспортеры стали больше 80% продавать. Плюс повысили ключевую ставку. А это все говорит о том, что рубль будет укрепляться - власти заинтересованы в более слабом долларе», — заявил он.

К 1 октября, по мнению эксперта, доллар может опуститься ниже 90 рублей. Влияние окажет и налоговый период, который начнется в конце сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».