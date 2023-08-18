Крыжовник без ума от этого удобрения: льем под куст в конце августа — ягода растет крупная и сладкая

Чтобы крыжовник успел набраться сил перед зимовкой, нужно после сбора урожая подпитать его специальным удобрением.

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Опытные огородники используют в качестве финальной подкормки раствор биогумуса. Крыжовник просто без ума это этого удобрения.

Для приготовления питательного состава нужно взять 300 граммов биогумуса на 10 литров воды. Этого объема подкормки будет достаточно для одного куста.

Если все сделать в соответствии с инструкцией, ягоды крыжовника будут крупными и сладкими.

Источник: издание belnovosti.by