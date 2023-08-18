Как омолодить огурцы в августе: льем питательный состав под корень, урожай прет с удвоенной силой

В конце лета огурцы, как правило, выглядят уставшими. Листья желтеют, и свежие завязи можно пересчитать по пальцам. Однако это еще не конец. Если полить культуру особым удобрением, она начнет плодоносить с удвоенной силой.

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Рецепт простой. Все ингредиенты доступные. Возьмите 3 литра воды, растворите в ней щепотку марганцовки. Добавьте в получившийся состав 200 миллилитров молока, большую ложку соды и 5 капель йода.

Разбавьте концентрат водой и используйте для полива растений. На 200 миллилитров самодельного средства нужно взять 5 литров воды.

Источник: Дзен-канал «Tochka.by»