Берите только это мороженое — по ГОСТу, в составе натуральное молоко: нет пальмового масла

Росконтроль в ходе независимого лабораторного исследования проверил российские марки мороженого. Так, экспертами были выявлены лучшие образцы из натурального молока и сливок, без пальмового масла и других вредных добавок.

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Золото рейтинга разделили сразу две марки — «Чистая линия» и «Филевский». Стоит отметить, что несколько видов мороженого этих брендов получили наивысший балл.

Первый — пломбир в вафельном стаканчике, эскимо в апельсиновой глазури и пломбир манго от «Чистой линии».

Второй — филевский пломбир в стаканчике и в брикете, пломбир с шоколадной глазурью «Филевский стаканчик».

По материалам vnimanie.pro