Как хранить лук в условиях квартиры: посыпьте овощ этим продуктом — не испортится до весны

Не у всех есть возможность хранить запасы лука в погребе. Поэтому многие хозяйки вынуждены создавать подходящие условия в городской квартире. А здесь без хитрости не обойтись.

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Чтобы урожай лука долежал до весны, нужно посыпать его копеечным продуктом. Речь идет о пшеничной муке. Инструкция простая. Сложите овощи в бумажный пакет и щедро припудрите их сыпучим продуктом.

Можете быть спокойны. Мука защитит урожай от неблагоприятного воздействия окружающей среды. После проделанных манипуляций луковицы не сгниют и не прорастут до самой весны.

Источник: издание belnovosti.by.