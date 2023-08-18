Тут же сметают с полок! Лучшая докторская колбаса из натурального мяса — без сорбиновой кислоты

Росконтроль в ходе независимого лабораторного исследования назвал лучшую марку докторской колбасы. Этот продукт полностью соответствует стандартам качества и приготовлен по ГОСТу. В составе эксперты не обнаружили лишних примесей и вредных добавок: нет следов консервантов — сорбиновой и бензойной кислот. Производитель использует в приготовлении докторской колбасы только качественное сырье — натуральное мясо. Вкус у этой колбасной продукции отменный, а стоимость — доступная.

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По итогам экспертизы Росконтроля наивысший балл получила колбаса производителя «Еремкина Татьяна» — «Докторская». В лаборатории подтвердили, что продукт действительно натуральный — его можно давать даже детям. Также была отмечена и колбаса того же производителя — «Любительская».

В лидерах также докторская колбаса марок «Велком» и «Дымов» — все требования учтены по ГОСТу. В составе только мясные добавки, без примесей.

По материалам vnimanie.pro