Как подготовить грядки под озимый чеснок, чтобы получить огромный урожай — начните в августе

Чтобы озимый чеснок благополучно перенес морозы и порадовал отличным урожаем на следующий год, нужно как следует подготовить почву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для начала необходимо определиться с местом. Важно учесть, что чеснок любит солнце и не терпит застоя влаги. В идеале грунт должен быть суглинистым, со средним или низким уровнем кислотности.

Кроме того, следует соблюдать принципы севооборота. Чеснок отлично растет на грядках после огурцов, перца, баклажанов, тыквы, кабачков, томатов и капусты.

Участок выбрали? Теперь нужно внести удобрения и провести обработку против грибка. Приступать к процессу следует за несколько недель до посадки культуры.

Чтобы обеззаразить почву, можно взять «Фитоспорин» и раствор медного купороса. Первый препарат следует использовать в соответствии с инструкцией производителя. А для приготовления второго средства следует размешать 40 граммов медного купороса в 10 литрах воды. Расход состава: 1 литр на 1 м².

А чтобы получить отличное удобрение, необходимо смешать 5 килограммов перегноя, 30 граммов гранул двойного суперфосфата и 25 граммов калийной соли. Этого количества подкормки хватит на участок размером в 1 м².

Источник: plodovie.ru.