Нанесите это средство на пятки и обувь: ноги перестанут потеть даже в адскую жару

Проблема потных ног знакома многим. Неприятный запах доставляет массу неудобств. Особенно неловко бывает в те моменты, когда приходится снимать обувь в гостях.
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В магазинах можно найти огромное количество спреев, которые обещают замаскировать досаждающий аромат. Но они дорого стоят и не всегда эффективны.
Есть и другой способ решить проблему. Ноги перестанут потеть, если обработать ступни и стельки ботинок копеечным аптечным препаратом.
Речь о хлоргексидине. Все просто. Перелейте жидкость в бутылочку с пульверизатором и распылите антисептик на стопы и внутреннюю часть обуви.
Повторяйте эти действия всякий раз, как выходите из дома. Проблема навсегда останется в прошлом. Запах пота не появится даже в адскую жару.
Источник: дзен-канал Елены Матвеевой