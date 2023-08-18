Нанесите это средство на пятки и обувь: ноги перестанут потеть даже в адскую жару

Проблема потных ног знакома многим. Неприятный запах доставляет массу неудобств. Особенно неловко бывает в те моменты, когда приходится снимать обувь в гостях.

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В магазинах можно найти огромное количество спреев, которые обещают замаскировать досаждающий аромат. Но они дорого стоят и не всегда эффективны.

Есть и другой способ решить проблему. Ноги перестанут потеть, если обработать ступни и стельки ботинок копеечным аптечным препаратом.

Речь о хлоргексидине. Все просто. Перелейте жидкость в бутылочку с пульверизатором и распылите антисептик на стопы и внутреннюю часть обуви.

Повторяйте эти действия всякий раз, как выходите из дома. Проблема навсегда останется в прошлом. Запах пота не появится даже в адскую жару.

Источник: дзен-канал Елены Матвеевой