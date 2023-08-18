Баклажаны больше не будут впитывать масло во время жарки: поможет неожиданный продукт

Баклажаны любят многие, однако далеко не каждый умеет их правильно готовить. Если жарить эти овощи обычным способом, они впитают в себя гигантское количество масла. В итоге блюдо получится не очень вкусным и довольно калорийным.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, опытные кулинары пользуются трюком с яичным белком. Все просто. Взбейте белок с помощью венчика, посолите и поперчите. Затем окуните в эту смесь каждый ломтик сырого овоща и приступайте к готовке.

Вот увидите: после такой обработки баклажаны перестанут вбирать в себя масло. Ломтики получатся очень вкусными и сочными. При этом калорийность блюда будет гораздо меньше, а это тоже неоспоримый плюс.

Источник: ijuls.com