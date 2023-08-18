Пять марок самого вкусного растворимого кофе — ароматный, как после кофемашины

Специалисты проекта «Рейтинг кофе» провели свое независимое исследование, назвав самый вкусный и ароматный продукт в кофейном сегменте среди растворимых кофе. Эксперты также уточнили, что их рейтинг не имеет никакого отношения к коммерции.

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Заявленные образы попали в рейтинг лучшего растворимого кофе после изучения мнения экспертов. Также учитывались и отзывы покупателей.

Золото рейтинга получил растворимый кофе Egoiste Noir. Серебро — у напитка Jardin Colombia Medellin. Бронза досталась растворимому кофе Jacobs Gold. На четвертом месте оказался кофе марки Lavazza Prontissimo Intenso. На пятом — Nescafe Gold.

По материалам reyting-kofe.ru