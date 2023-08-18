Объявлен курс доллара на 31 августа: затишье перед бурей, будет перелом

Экономические аналитики уверены, что курс доллара в ближайшее время начнет падать. Произойдет так называемый переломный момент.

«Если доллар упадет ниже 90 до 31 августа, тогда можно говорить о переломе тенденции. Но процесс будет небыстрым», - заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По мнению аналитиков, сейчас есть все шансы для укрепления рубля - ЦБ повысил ключевую ставку до 12%, нарастает импортозамещение. Скорее всего, котировки к 31 августа упадут до 88 рублей.

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