Как выбрать божественно сладкую дыню: многие до сих пор совершают ошибку — смотрим внимательно на плод

Сезон арбузов и дынь наступил. Если с полосатой ягодой определиться уже не так сложно, то как выбрать сладкую и сочную дыню-торпеду, знают не многие.

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Между тем люди до сих пор совершают ошибки при выборе дыни у прилавка. Хватают большую, мягкую и надеются, что она поспела.

Однако признаки спелого экземпляра заключаются в следующем: важно, чтобы продольные полосы у дыни не были зелеными — незрелая. Ярко-желтые свидетельствуют, что сорван фрукт рано.

В самый раз будет экземпляр с мелкой сеточкой, бежевой кожицей, без контрастных полос. Принюхайтесь — она будет источать божественный аромат! Значит, надо брать.

По материалам телеграм-канала «Идеи и советы»