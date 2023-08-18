Как смягчить пятки копеечной смесью: даже «наждачка» станет нежной, как у младенца

Наши ноги нуждаются в не меньшем уходе, чем остальные части тела. Пятки особенно сильно страдают в летний период, кожа на них может огрубеть после носки открытой обуви, и сухость не заставит себя ждать.

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Смягчить кожу на пятках можно не дорогущими средствами сомнительного качества, а аптечными средствами.

Смешайте жидкий витамин А (10 мл) и 20 г мази календулы, распарьте перед сном ноги и обработайте пятки пемзой, после чего на сухую кожу нанесите приготовленную смесь, а затем наденьте носки.

Повторять процедуру можно в течение недели, но уже после первого применения кожа будет увлажненная, а пяточки мягкими независимо от изначального состояния. А смесь хранить надо в холодильнике.

По материалам сайта Sovetclub