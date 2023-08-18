Как использовать ботву от кабачков, знают мудрые садоводы: теперь только так и делаем - пользы немерено

Многие дачники после сбора урожая кабачков ботву от овоща отправляют на мусорку. И только мудрые садоводы знают, что с ней можно сделать много полезного, поэтому не спешат выкидывать.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Листву можно использовать в хозяйстве, объясняет агроном Анастасия Коврижных. Если ботва кабачков здоровая и сочная, ее лучше использовать в качестве компоста – измельчить для удобрения.

Также кабачковую траву измельчают и пускают на мульчу. Она идеально подходит для грядок помидоров, перцев, баклажанов. А вот для кабачков ее не используют.

Еще один способ использовать ботву для пользы – это сделать из нее золу. Для этого ее просушивают как следует и сжигают.

По материалам сайта Belnovosti