Стерилизуем банки без воды и кислоты: просто поставили и обезвредили

Горячая пора заготовок на зиму стартовала, и из кухни во многих семьях то и дело доносятся ароматы варений, солений и прочих закусок.

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Ни один процесс консервирования не обходится без стерилизации тары. Стеклянные банки после мытья подлежат обработке от микроорганизмов, и обычно хозяйки выбирают кипячение. На плите над бурлящей водой размещаются банки на несколько минут. Однако все это можно сделать сухо и более безопасно.

Без хлопот можно простерилизовать банки в духовке. После мытья разместить их на противень, поставить в холодную духовку и включить на 180 градусов. Через 15 минут достать – тара готова к использованию.

По материалам Телеграм-канала «Домашние советы»