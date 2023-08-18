Как замариновать огурчики без уксуса: даже лучше хранятся всю зиму

В августе горячая пора заготовок, и хозяйки стараются намариновать много вкусных солений. Многие используют альтернативный консервант вместо уксуса. И считается, что с его применением огурчики и помидоры хранятся намного лучше.

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Считается, что лимонная кислота лучше влияет на процесс брожения огурцов во время засолки и эффективнее предотвращает развитие плохих микроорганизмов в растворе.

На литр маринада требуется 1 чайная ложка лимонной кислоты. Такого объема обычно хватает на 1,5 – 2-литровую банку с огурцами. А на литровую банку огурцов следует брать 0,5 чайной ложки лимонки.

По материалам сайта "БердскОнлайн"