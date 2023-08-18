Обычный салат превращается в чудо: просто добавьте эту пряность – сметут со стола первым и попросят добавки

Привычные салаты заиграют новыми вкусами, если знать, как их разнообразить. Причем, закупать заморские яства и тратить на это баснословные деньги совершенно незачем. Есть одна маленькая хитрость, которой издавна пользуются мудрые и экономные хозяйки.

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Даже обычный весенний салатик, или привычные помидоры-огурцы можно приготовить так, что получится объедение. И секрет в одной пряности.

Речь идет о ванили. Эта специя сочетается совершенно с любыми овощами, достаточно добавить к ним небольшое количество.

По материалам сайта Pensnews