Перелом для курса доллара: финансист Антонов указал дату, когда произойдет долгожданное

Доллар с весны демонстрировал стремительный рост и достиг психологической отметки в 100 рублей и даже превысил ее. Вмешался Центробанк РФ и на внеочередном заседании в середине августа повысил ключевую ставку до 12% - сразу на 3,5 пункта.

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Уже 17 августа на Мосбирже доллар стоил 92 рубля. Люди осторожно заговорили о переломе тренда, и долгожданном развороте рубля на укрепление. Однако, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что эту ситуацию называть разворотом рано. Скорее, это лишь небольшой откат. О переломе тенденции говорить можно лишь после определенных событий.

«Если курс упадет ниже 90 до 25 августа, тогда можно говорить о переломе тенденции, но все еще не о развороте. Процесс разворота длительный. К тому же фундаментальные проблемы для рубля, которые его так ослабили ранее, остались, и одним лишь повышением ключевой ставки их не решить», - объясняет эксперт.

По материалам сайта mk.ru