Что делают с огурцами-переростками мудрые дачники: только не выбрасывайте

Огурцы-переростки – малоприятный урожай. Дачники их обычно выкидывают, а зря. Из них можно приготовить закуску на зиму, а также пустить на семена. Именно это советует сделать блогер, садовод Ольга Воронова.

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В пищу свежие переростки непригодны – кожура толстенная, семена огромные и жесткие. Зато они подойдут на следующий сезон на посадку. Вот как нужно из заготовить.

Пять-шесть плодов с одного растения подойдут на семена. Надо дождаться, когда они пожелтеют на грядке, затем сорвать и вскрыть. Зерна достают ложкой.

«Я размазываю мякоть по белой бумаге формата А4 и кладу на стол, чтобы все сохло при комнатной температуре. Когда высохнет, семена можно стряхнуть и сохранить», - поделилась советом Воронова.

Семена лучше хранить в бумажном конвертике, поскольку он пропускает воздух. Подписать сорт не забудьте.

По материалам сайта "Городовой"