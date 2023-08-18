Продукты за копейки: стало известно, в какой день недели в «Пятерочке» больше всего акций и скидок

Покупателю всегда приятно видеть на ценнике стоимость товара ниже, чем везде. А если еще в этот момент идет какая-то выгодная акция, то он гарантированно сделает покупку, а то и две – про запас.

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Магазины обычно щедры на всевозможные скидки и акции, но сейчас стало известно, что в «Пятерочке» есть определенный день в неделе, когда выгодных предложений намного больше, чем обычно.

По данным сайта «Городовой», цены стремятся вниз в «Пятерочке» именно по вторникам. Ссылаясь на сотрудников торговой сети, издание подчеркивает: надо отправляться за покупками во вторник в первой половине дня – именно это время наиболее удачное, поскольку цены самые низкие, а дешевый товар еще в наличии.