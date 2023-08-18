Чего добьются Раки, Водолеи и Рыбы до конца августа: повышение доходов, смена работы

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«К концу августа у Водолеев хорошие шансы на повышение своего материального уровня. Если вас не устраивает текущая заработная плата, то смело отправляйте резюме в самые престижные компании. Вас непременно заметят и сделают щедрое предложение.

Ракам стоит сместить фокус внимания на себя. Если вы не следите за собой – не ухаживаете за внешностью, фигурой, то совсем скоро вы добьетесь ухудшения отношений с партнером. Кому понравится жить с неухоженной неряхой? Поэтому больше любви к себе, если не хотите, чтобы вторая половинка сначала охладела, потом завела интрижку и в итоге ушла в другой дом.