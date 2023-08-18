Чего добьются Раки, Водолеи и Рыбы до конца августа: повышение доходов, смена работы

Порой в жизни бывают периоды, когда хочется перемен. Конец лета зачастую знаменуется началом новых проектов, началом учебы и другими событиями. Таролог Галина Янко в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, чего добьются Раки, Водолеи и Рыбы до конца августа. Их ждут перемены в жизни в лучшую сторону.
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«К концу августа у Водолеев хорошие шансы на повышение своего материального уровня. Если вас не устраивает текущая заработная плата, то смело отправляйте резюме в самые престижные компании. Вас непременно заметят и сделают щедрое предложение.
Ракам стоит сместить фокус внимания на себя. Если вы не следите за собой – не ухаживаете за внешностью, фигурой, то совсем скоро вы добьетесь ухудшения отношений с партнером. Кому понравится жить с неухоженной неряхой? Поэтому больше любви к себе, если не хотите, чтобы вторая половинка сначала охладела, потом завела интрижку и в итоге ушла в другой дом.
Рыбы в августе добьются укрепления позиция в сфере карьеры. Могут быть достигнуты крепкие и выгодные договоренности с партерами по бизнесу, которые принесут благосостояние в обозримом будущем. Рыбы, которые работаю на кого-то смогут получить хорошую должность в своей компании», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro