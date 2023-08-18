Взлетят до небес уже осенью: прежних цен на эти продукты уже не будет – россияне исступленно делают запасы

Магазин. Фото: Global Look Press

По прогнозам, рост составит 10%.

Осенью россиян в магазинах ждет новая не очень приятная неожиданность. Цены на два популярных у соотечественников продукта подорожают.

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Речь идет о кетчупе и майонезе. Эти любимые многими соусы будут дорожать, потому что производители планируют поднять цены на них. Так, уже известно, что томатная жидкая приправа возрастет на 10%, поскольку сырье для нее закупают за границей, и только в Турции и Китае – российские заводы не справляются, европейские прекратили сотрудничество. Закупочные цены выросли из-за низкого курса рубля.

Майонез также подорожает. И причина – в стоимости подсолнечного масла, точнее, в том же курсе рубля – производителям его за границу продавать теперь выгоднее, чем на внутренний рынок.

По материалам сайта mk.ru

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