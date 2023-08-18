«Прогноз доллара непредсказуемый»: за какой срок до отпуска нужно покупать заграничный тур — мнение эксперта

Многие россияне планируют отпуска на осень, а кто-то уже летом берет путевки на Новый год. Однако в последнее время курс валют скачет. Доллар и евро заметно подросли. Поэтому становится сложнее планировать отдых. Для Teleprogramma.pro эксперт из турагентства Relax tour Ирина Яблочкина рассказала, за какой срок до отпуска сейчас туристы покупают путевки.
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«Прогноз доллара непредсказуемый, поэтому исходить нужно из своих финансов. Туры просели в продажах, последние годы редко бронируют за несколько мес вперед, стараются брать ближе к вылету. В среднем за месяц до вылета», – пояснила эксперт.