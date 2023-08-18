Как простерилизовать банки за секунды: а многие до сих пор кипятят часами

С давних времен хозяйки при заготовке солений и варений на зиму стеклянную тару стерилизуют. Избежать этого нельзя, поскольку от чистоты банок напрямую зависит срок хранения их содержимого.

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И одним из популярных еще с советских времен способов стерилизации является кипячение. Это когда банку ставят над кастрюлей с водой на плиту, вода закипает и долго обдает паром внутреннюю. Времени тратится уйма, хозяйке еще надо найти такую кастрюлю или чайник, чтобы горлышко банки держалось в них.

Теперь эта процедура значительно упростилась. С недавних пор признан простым и действенным способ стерилизации банок уксусом.

Надо налить полстакана уксуса в банку, закрыть крышкой и встряхнуть как следует. Какие-то считанные секунды – и тара безопасна.

По материалам Телеграм-канала «Идеи и советы»