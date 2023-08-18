Понадобится два компонента и пять минут: это домашнее мороженое приводит в настоящий восторг взрослых и детей

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Для приготовления мороженного надо взять 500 мл жирных сливок и один стакан не густого варенья. Сначала нужно взбить миксером варенье.

Затем можно поместить в блендер сливки, которые перед этим нужно подержать в морозильнике. Их тоже взбивают до появления пиков.

В этот момент, не переставая взбивать, в сливки добавляют варенье. Когда вся масса перемешается, ее раскладывают по контейнерам и помещают в морозилку на шесть-восемь часов, пишет сайт belnovosti.