Понадобится два компонента и пять минут: это домашнее мороженое приводит в настоящий восторг взрослых и детей

Летом хочется порадовать себя чем-то вкусным. Мороженное всегда радует и взрослых, и и детей. Но в магазинах не всегда можно найти вкусное замороженное лакомство. Однако приготовить его можно дома. Для этого понадобятся всего два компонента. Более того, на это понадобится всего пять минут. Обнародован максимально простой рецепт.
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Для приготовления мороженного надо взять 500 мл жирных сливок и один стакан не густого варенья. Сначала нужно взбить миксером варенье.
Затем можно поместить в блендер сливки, которые перед этим нужно подержать в морозильнике. Их тоже взбивают до появления пиков.
В этот момент, не переставая взбивать, в сливки добавляют варенье. Когда вся масса перемешается, ее раскладывают по контейнерам и помещают в морозилку на шесть-восемь часов, пишет сайт belnovosti.