Роковая ошибка соседей губит растения: ни в коем случае не делайте это в августе с многолетниками

На участке дачники выращивают овощи, фрукты, ягоды, а также разные цветы и кустарники. Многолетники можно увидеть у многих. Агроном Вячеслав Хондырев предостерег дачников от ошибки, которая губит это растение. Обычно «добрые» соседи советуют совершить это в августе. Но это делать нельзя. Речь идет про пересаживание многолетника.
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По словам эксперта, всему свое время, поэтому нельзя торопится в этом деле. Он пояснил, что в конце лета у этих растений закладываются почки, из которых растение будет расти в следующем году. И если поспешить и начать орудовать лопатой в августе, то это нарушит все процессы.
«Поэтому нужно заниматься пересадкой во второй половине сентября, когда после холодов наступает бабье лето, или ранней весной», — сказал агроном, пишет портал «Городовой».