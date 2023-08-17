Роковая ошибка соседей губит растения: ни в коем случае не делайте это в августе с многолетниками

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По словам эксперта, всему свое время, поэтому нельзя торопится в этом деле. Он пояснил, что в конце лета у этих растений закладываются почки, из которых растение будет расти в следующем году. И если поспешить и начать орудовать лопатой в августе, то это нарушит все процессы.