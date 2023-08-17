Руки воняют рыбой? Возьмите ложку из нержавейки: запах исчезнет через пару минут

Многие кулинары не любят иметь дело с рыбой. В первую очередь из-за стойкого запаха, который въедается в кожу рук.

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Убрать рыбный аромат с помощью моющих средств сложно. Туалетное мыло с этой задачей не справится. Однако есть маленькая хитрость, которой пользуются ушлые хозяйки.

В это сложно поверить, но если повертеть в руках ложку из нержавейки, то неприятное амбре исчезнет через пару минут. Вам останется только вымыть руки обычным способом.

Дело в том, что в нержавеющей стали содержится никель, а этот элемент провоцирует распад рыбьего жира. Чем интенсивнее вы будете тереть пальцы столовым прибором, тем быстрее произойдет реакция распада.

Источник: tut-news.ru