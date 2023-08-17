Стрижка кустов смородины в августе: с чего начать, какие побеги убрать, а какие оставить

Чтобы смородина из года в год радовала вас большим урожаем, нужно в конце каждого лета проводить омолаживающую обрезку.
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Сначала удалите сухие и поврежденные побеги. Затем те, что лежат на земле. Далее осмотрите кусты на предмет вредителей. Если есть пораженные части, с ними тоже придется расстаться.
После этого удалите старые ветки. Их вы найдете в центре куста. Смело убирайте все, что старше 4-х лет. Такие ветки отнимают много сил у растения, а пользы от них мало.
Далее следует заняться свежими побегами. Однолетние веточки необходимо укоротить на 5 сантиметров.
Что касается побегов второго порядка, то некоторые из них можно оставить. Вам пригодятся те, на которых было много ягод в текущем году.
Источник: Дзен-канал «Ваш цветок»