Как нужно хранить кабачки, чтобы они пролежали несколько месяцев: секрет в хвостике

Оказывается, кабачки можно сохранить в свежем виде до весны и даже дольше. Для этого нужно правильно собрать урожай и обеспечить ему подходящие условия.

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Во-первых, кабачкам нужен хвостик. Его длина должна быть не больше 7 и не меньше 5 сантиметров. Только в этом случае можно рассчитывать на длительное хранение овощей.

Во-вторых, обратите внимание на размер кабачков. Выбирайте средние. Слишком крупные или очень мелкие овощи долго не пролежат.