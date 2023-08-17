Как нужно хранить кабачки, чтобы они пролежали несколько месяцев: секрет в хвостике

Оказывается, кабачки можно сохранить в свежем виде до весны и даже дольше. Для этого нужно правильно собрать урожай и обеспечить ему подходящие условия.
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Во-первых, кабачкам нужен хвостик. Его длина должна быть не больше 7 и не меньше 5 сантиметров. Только в этом случае можно рассчитывать на длительное хранение овощей.
Во-вторых, обратите внимание на размер кабачков. Выбирайте средние. Слишком крупные или очень мелкие овощи долго не пролежат.
Перед отправкой на хранение кабачки следует просушить в течение 2-х суток. Для этого их рекомендуется разместить под навесом, вдали от влаги и солнечных лучей.
Далее каждый овощ нужно завернуть в бумагу и сложить в сухом прохладном помещении. Температура воздуха должна быть в районе 2 °C.
Источник: издание belnovosti.by