Посыпьте грядки с клубникой этим порошком: через год ягод будет море, а вредители сбегут

Многие дачники выращивают не только фрукты и овощи, но и ягод. На грядках можно увидеть клубнику. Однако она требует ухода, чтобы урожай был хорошим. Даже в конце лета необходимо знать, что с ней делать. Чтобы отпугнуть вредителей от клубники и хорошо подкормить ее, опытные дачники применяют в конце августа и в сентябре специальную сухую смесь из двух простых ингредиентов.
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Для начала надо взять обычную древесную золу, которую не переносят многие вредные насекомые. Она имеет еще ряд свойств: питает почву и помогает от ряда грибковых заболеваний. Также надо взять табачную пыль, в которой содержится никотин: яд для насекомых.
Эти порошки надо мешать в равных количествах и раскидайте в прикорневой зоне и по листьям клубники.
Такая смесь помогает не только избавить от вредителей, но и помогает большого количества новых плодовых почек на следующий год, пишет Дзен-канал «Сад огород лайф».