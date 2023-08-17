Посыпьте грядки с клубникой этим порошком: через год ягод будет море, а вредители сбегут

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Для начала надо взять обычную древесную золу, которую не переносят многие вредные насекомые. Она имеет еще ряд свойств: питает почву и помогает от ряда грибковых заболеваний. Также надо взять табачную пыль, в которой содержится никотин: яд для насекомых.

Эти порошки надо мешать в равных количествах и раскидайте в прикорневой зоне и по листьям клубники.

Такая смесь помогает не только избавить от вредителей, но и помогает большого количества новых плодовых почек на следующий год, пишет Дзен-канал «Сад огород лайф».