Как нужно варить пельмени, чтобы они не лопнули и не развалились: нельзя бросать в кипящую воду

Оказывается, сварить пельмени не так уж и просто. Если следовать рекомендациям производителей, то блюдо потеряет форму.

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Поэтому опытные хозяйки пользуются маленькими хитростями. Попробуйте все сделать, как они советуют. Вы будете удивлены: ни один пельмень не лопнет и не развалится во время приготовления.

Запомните раз и навсегда: полуфабрикаты нельзя бросать в кипящую жидкость. Необходимо дождаться, когда вода согреется. После этого следует добавить соль и высыпать пельмени.

Как только жидкость начнет бурлить, в кастрюлю нужно будет влить 100 мл холодной воды. Этот фокус нужно повторить 3 раза. Если все сделать правильно, то пельмени получатся не только красивыми, но и невероятно сочными.

Источник: издание belnovosti.by