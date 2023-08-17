Достаточно написать заявление: пенсионеры могут разово получить выплату до 16 тысяч рублей

По словам специалиста, государство может оказать материальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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«Этот вопрос регулируется местными нормативно-правовыми актами. В Кемеровской области порядок оказания матпомощи установлен постановлением областного правительства. Для получения помощи нужно с заявлением обратиться в местное отделение управления соцзащиты», — пояснила Ирина, пишет pnz.ru.

Она такж отметила, что размер выплаты обычно равен прожиточному минимуму, который установлен в каждом отдельно взятом регионе. Например, в Москве он составляет чуть больше 16 тысяч рублей.

Также малоимущие могут получить другой вариант помощи — натуральный. В этом случае нуждающимся выдают продуктовые наборы, одежду, обувь, стройматериалы, сертификаты на товары первой необходимости.