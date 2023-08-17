Сколько нужно соли и сахара для огуречного рассола: не переборщите, иначе будет невкусно

Чтобы консервированные огурцы получились вкусными и хрустящими, нужно соблюдать правильные пропорции соли и сахара для приготовления рассола. Многие хозяйки допускают ошибку, а потом мучаются вопросом, почему закрутки не удались.

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На самом деле избежать подобных неприятностей очень просто. При засолке овощей среднего размера рекомендуются брать 80 гр соли на 1,5 л воды. А если вы имеете дело с большими огурцами, то количество приправы можно немного увеличить.

Сахара нужно совсем чуть-чуть. На килограмм овощей необходимо взять около 10 гр сыпучего продукта.

Источник: издание belnovosti.by