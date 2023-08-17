Так делают опытные кулинары — возьмите зубочистку, когда готовите яичницу: получится самый вкусный и красивый завтрак

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Для этого понадобится обычная зубочистка. Ее нужно взять, когда яйца уже начали жариться. Острой частью палочкой следует проткнуть белок, который находится ближе к желтку.

Лайфхак состоит в том, что в этом месте белок из-за более толстого слоя всегда прожаривается медленней. И к моменту, когда он приготавливается, края глазуньи уже пригорают. А протыкая белок, мы помогаем ему прожариться равномерно, пишет сайт belnovosti.