Так делают опытные кулинары — возьмите зубочистку, когда готовите яичницу: получится самый вкусный и красивый завтрак

В каждом доме на завтрак готовят яичницу. Примечательно, что это простое блюдо можно готовить разными способами. Но есть трюк, который всегда выручает опытных кулинаров. Такой способ делает простое блюдо вкуснее и красивее. Более того, ускоряется процесс готовки.
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Для этого понадобится обычная зубочистка. Ее нужно взять, когда яйца уже начали жариться. Острой частью палочкой следует проткнуть белок, который находится ближе к желтку.
Лайфхак состоит в том, что в этом месте белок из-за более толстого слоя всегда прожаривается медленней. И к моменту, когда он приготавливается, края глазуньи уже пригорают. А протыкая белок, мы помогаем ему прожариться равномерно, пишет сайт belnovosti.