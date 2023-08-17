Как определить качество сосисок в магазине: пробовать не придется, просто присмотритесь

Некоторые хозяйки выбирают сосиски по цене. Принято считать, что высокая стоимость указывает на хорошее качество. Однако это не всегда так. На самом деле нужно уметь правильно читать информацию на упаковке.

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Во-первых, на пачке с сосисками должна присутствовать надпись «ГОСТ». Но будьте внимательны, иногда рядом с ней размещают значок-звездочку. Это может означать, что по ГОСТу изготовлен только один из компонентов, входящих в состав колбасных изделий.

Во-вторых, ищите на упаковке с сосисками букву «А», «Б» или «В». Отдавайте предпочтение изделиям категории «А», они содержат в своем составе от 80% натурального мяса.

Источник: Дзен-канал «Кулинарный микс»