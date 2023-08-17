Каким должен быть расход порошка при машинной стирке: почти все превышают норму

Многие хозяйки совершенно не контролируют расход порошка. Они убеждены в том, что чем больше возьмешь средства для стирки, тем лучше будет результат. Но это не так.

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На самом деле превышение нормы приводит к тому, что на одежде остаются белые разводы, и вещи приходится полоскать по второму, а иногда и по третьему кругу. И это сильно бьет по кошельку.

Во-первых, нужно чаще покупать стиральный порошок. А во-вторых, на дополнительный запуск машинки тратится электричество и вода.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно соблюдать определенные пропорции. На один килограмм сухих вещей рекомендуется брать 25 граммов средства для стирки.

Если белье сильно грязное или вы имеете дело с очень жесткой водой, то количество порошка можно увеличить вдвое.

Источник: Дзен-канал Марины Жуковой