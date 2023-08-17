Ситуация улучшается — уже не 101 и даже не 98: рубль пошел в активное наступление на доллар и евро

Курс валют этим летом оказался в центре внимания. Руль стал сильно ослабевать, что повлекло за собой ряд последствий. Эксперты уже предупреждают, что чай и кофе подорожают до конца года. Но теперь ситуация стала медленно улучшаться. Рубль отыграл несколько позиций у доллара и евро во время открытия утренних торгов на Московской бирже.
По новым данным, курс доллара расчетами на «завтра» снижается на 72 копейки — до 93,95 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,79 рубля, евро — на 89 копеек, до 102,31 рубля.
Отметим, что в начале торгов доллар максимально поднимался до 95,24 рубля, юань — до 12,98 рубля, евро — до 103,8 рубля.
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Напомним, что лишь 14 августа обе валюты побили свои рекорд. Тогда доллар превысил планку в 100 рублей, а евро — выше 110. После этого произошло заседание совета директоров ЦБ, на котором было принято решение, что ключевая ставка повышается до 12,5%.