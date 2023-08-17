Отдохнете с огромной скидкой: когда можно купить самые дешевые путевки в Турцию

Если вы планируете отдохнуть в Турции и не прочь сэкономить, покупайте путевки на конец сентября или на октябрь.

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Маркетолог в сфере туризма Маргарита Дягилева объяснила, что в это время уже не так жарко, но вода теплая. Кроме того, осенью гораздо меньше туристов, что тоже является несомненным плюсом.

Если говорить о цифрах, то выгода получается существенная. Например, в августе недельная путевка на две персоны обойдется вам в 235 тысяч рублей. А в октябре стоимость аналогичного тура снизится до 176 тысяч.

Эти цены являются средними для отдыха в пятизвездочном отеле с вылетом из Москвы. Но по ним можно понять, как меняется стоимость в зависимости от сезона.

Источник: vnimanie.pro