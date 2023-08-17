Отдавать деньги не придется: семьям с детьми спишут все долги по кредитам

Зачастую граждане берут кредиты на покупку техники, ремонт и другие нужды. Но если это семья с детьми, то такие долговые обязательства могут серьезно усложнять финансовое положение. Поэтому первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой списания долгов по кредитам для семей, в которых есть дети.
«Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В связи с этим с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», — пояснила она, пишут «Известия».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что кредитная амнистия будет приниматься в том случае, если доходы семьи снизились по независящим от них причинам.
А вот точный список обстоятельств, при которых можно будет воспользоваться такой мерой, определит Правительство РФ.