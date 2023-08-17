Появилась информация о продолжении сериала «Содержанки»: пишут новый сезон

У нашумевшего сериала будет продолжение. Поклонников «Содержанок» ждут новые приключения их любимых героев.

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На данный момент известно то, что сценаристы пишут 5-й сезон. Эту информацию подтвердил актер Иван Мулин, который исполнил роль Алекса.

Артист отметил, что очень рад тому, что проект жив, и надеется на то, что его дуэт с Мариной Зудиной появится в новых сериях.

«Они же пишут сезон. Мне говорили тоже. Я рад очень. Моя любимая партнерша Марина Зудина — это лучшее, что было в моей жизни. Обожаю!

Это вообще прекрасное время было. Я надеюсь, я очень надеюсь. Это очень хороший, веселый проект с прекрасными артистами», — сказал Мулин корреспонденту Teleprogramma.pro.