Эти два дня на работе станут адом — приглушите свою активность: озвучены предостережения астролога

Порой сложно предугадать, когда и как себя вести, чтобы не нарваться на неприятности. Зачастую так происходит на работе. Если во время не залечь на дно, то можно оказаться на грани увольнения. Астролог Елена Мун дала прогноз на предстоящие два дня, 17 и 18 августа. Она предупредила, что они будут напряженными, особенно в рабочей сфере.
Она отметила, что это будут 2-3 лунные сутки, Луна будет находиться в Деве. Астролог заявила, что возможны напряжения в деловых переговорах, а также снижение профессиональной активности, неприятные рабочие новости.
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«Сейчас не лучшее время для активной работы. А вот для планирования, — идеально», — заявила Мун.
Она также добавила, что все, что связано с интеллектуальной деятельностью будет проходить успешно. Поэтому эти два дня можно посвятить повышению квалификации или строить планы, пишет портал «А теперь внимание!».