Эти два дня на работе станут адом — приглушите свою активность: озвучены предостережения астролога

Она отметила, что это будут 2-3 лунные сутки, Луна будет находиться в Деве. Астролог заявила, что возможны напряжения в деловых переговорах, а также снижение профессиональной активности, неприятные рабочие новости.

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«Сейчас не лучшее время для активной работы. А вот для планирования, — идеально», — заявила Мун.

Она также добавила, что все, что связано с интеллектуальной деятельностью будет проходить успешно. Поэтому эти два дня можно посвятить повышению квалификации или строить планы, пишет портал «А теперь внимание!».