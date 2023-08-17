Резкое похолодание с 21 августа: температура упадет до 10 °C — в этих регионах осень наступит раньше срока

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил россиян о резком похолодании в 3-х регионах страны.

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По словам специалиста, с 21 августа ожидается понижение температуры воздуха в Москве, в Пермском крае и в Свердловской области. Причиной таких перемен станет циклон, который надвигается с севера.

На Урале показатели термометра рухнут сначала до 17-18 °C, а с 22 на 23 число опустятся до 15 °C. Синоптик отметил, что длительное время температура воздуха там была выше нормы на 6-8 °C. А с понедельника она начнет падать и в итоге станет ниже обычных показателей на 2-4 °C.

В Москве тоже похолодает. Если сейчас в столице около 30 °C, то уже к середине следующей недели температура воздуха в дневное время станет ниже 20 °C. А ночью будет в районе 10-15 °C.

Источник: ura.news